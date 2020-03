60% mzdy? Nebuďte smiešni!

Platí zlaté pravidlo, ktoré hovorí, že ak chceš mier, priprav sa na vojnu. V tomto prípade musíte brať do úvahy, že v naťahovačkách so zamestnávateľom ťaháte vždy za kratší koniec. Zamestnávatelia si myslia, že sú všemohúci a tak

Na začiatok spomeniem veľmi dôležitú informáciu, ktorú si zoberte k srdcu skôr, ako si vôbec prečítate zvyšok:

Platí zlaté pravidlo, ktoré hovorí, že ak chceš mier, priprav sa na vojnu. V tomto prípade musíte brať do úvahy, že v naťahovačkách so zamestnávateľom ťaháte vždy za kratší koniec. Zamestnávatelia si myslia, že sú všemohúci a tak so zamestnancami aj jednajú. Ak sa však nájde jeden, ktorý ovláda zákonník práce, ich hlavným cieľom je ho čo najskôr eliminovať. A to za každú cenu. Čiže keď sa začnete oháňať zákonmi proti zamestnávateľovi, musíte očakávať, že to môže zájsť až do bodu, kde vašu prácu opustíte. Aj keď, aj to je otázne...

Poďme ale k hlavnej tematike tohto článku a tou je 60% z mzdy. Posledný deň som zaregistroval takéto podivné praktiky skoro všade okolo seba. Pre korona vírus zatvorili rôzne spoločnosti svoje prevádzky a zamestnávateľ prišiel s ideálnym kompromisom - ostanete doma a budete dostávať 60% z vašej mzdy. To znie úplne super, avšak nie vždy je všetko tak, ako sa javí...

Iné známe príslovie hovorí - keď mávaš pravidlami, mal by si ich poznať. To, že nemôžete ísť do práce a vykonávať svoju funkciu je totiž v konečnom dôsledku prekážka na strane zamestnávateľa. A zákon o prekážkach na strane zamestnávateľa hovorí výnimočne jasne. Ak by vás to zaujímalo celé, nájdite si § 142 Zákonníka práce, ktorý hovorí o prekážkach na strane zamestnávateľa. Konkrétne vás zaujíma asi toto:

Prekážky na strane zamestnávateľa

(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50% jeho priemerného zárobku.

(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60% jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

Ak by sa vám to nechcelo celé čítať, dám vám krátke zhrnutie. Ak by ste nemohli vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, dostali by ste 50% z priemerného zárobku. Ak sú ale iné prekážky na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ vám poskytne náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku.

Pýtate sa, kde je tých spomínaných 60%? Ak nemáte v práci zrovna odbory, alebo aspoň zamestnaneckú radu (to sú odbory v menšom), tak jediná možnosť, ako vám zamestnávateľ môže dať iba 60% z platu je, že sa s vami dohodne. Ono to funguje jednoducho - ak sa zamestnávateľ s vami písomne dohodne, môžete dostávať 60% z vašej mzdy počas prekážok na strane zamestnávateľa. Ale dohodnúť sa znamená, že s dohodou súhlasia obe strany. V opačnom prípade predsa dohoda nie je. A na to akosi všetci zabúdajú.

Pravdou je, že nie som právnik. Faktom ale ostáva, že ak nesúhlasíte s nejakou nezmyselnou 60 percentnou výškou platu, môžete sa ozvať. Ale berte do úvahy, že ozvať sa môže v zamestnávateľovi vyvolať pocit, že vás chce vyhodiť. Mimochodom, ani to nemôže len tak ako sa mu zapáči, ale o tom inokedy...