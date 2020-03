Korona nám zoberie viac, ako si myslíme...

Áno, priznám sa, aj ja som bral na začiatku koronu na ľahkú váhu... No v tieni posledných správ a zistení začínam byť stále viac negatívny a mám na to svoje dôvody. Ak ste si ich ešte neuvedomili, je čas sa pozrieť na nelichotivú

Áno, priznám sa, aj ja som bral na začiatku koronu na ľahkú váhu... No v tieni posledných správ a zistení začínam byť stále viac negatívny a mám na to svoje dôvody. Ak ste si ich ešte neuvedomili, je čas sa pozrieť na nelichotivú vidinu blízkej možnej budúcnosti.

Na začiatok upozorním, že sa jedná len o moje postrehy a pocit z aktuálnej situácie na Slovensku. Či to bude pravda netuším, ale názor si spravte všetci sami...

Počet nakazených rastie

To, že počet nakazených rastie asi zaregistroval každý. Otázkou však ostáva, či bude tento počet rásť naďalej a či bude rásť naďalej takto mierne. Hlavným problémom je, že na tento vírus sa neotestovalo ani 10% populácie Slovenska. To v prepočte znamená, že okolo nás môže chodiť nespočetne veľa ľudí, ktorí ani nemusia vedieť, že korona vírus majú. A to nehovoríme o ľudskom faktore...

Ľudský faktor v tomto prípade znamená jednoduchú záležitosť a to strach. Strach, ako sa na mňa okolie bude pozerať, ak náhodou mám vírus. Strach, že budem musieť ostať doma a nebudem môcť živiť rodinu. Strach, že mám vírus. Vo všeobecnosti sa radšej veľa ľudí otestovať nedá, lebo sa boja výsledkov. A to nehovoríme o fakte, že ak sa napríklad dnes otestovať dáte a nemáte vírus, nedostanete ho pár dní potom. Proste v tejto dobe si nikto nemôže byť istý ničím...

Slovensko zatvára firmy

Určite ste postrehli, že vláda vyslovene zakázala fungovanie služieb a rôznych prevádzok. Práve pre menšie spoločnosti je tento krok priam likvidačný. Veľa menších firiem je závislých na zákazníkoch, lenže vláda ich donútila zatvoriť. Čo v jednoduchej matematike znamená = nie sú zákazníci, nie su tržby, nie je práca. A práve kvôli tejto jednoduchej rovnici prichádza stále viac a viac ľudí húfne o prácu. A tí, ktorí majú viac šťastia ostali doma s napríklad 60%-tnou mzdou. Ono to znie krásne, byť doma a poberať 60% mzdy, ale ak máte napríklad hypotéku alebo úver a nezarábate práve tisíce, musíte si vybrať, či budete jesť alebo platiť bankám strechu nad hlavou. Mnohí teraz ľutujú, že kedysi pohŕdali zamestnaniami ako napríklad predavač v potravinách, lebo práve predavači majú svoje miesta zatiaľ isté...

Dva týždne? Nedajte sa vysmiať...

Ak medzi vami existuje človek, ktorý si myslí, že celé toto šialenstvo potrvá len dva týždne, tak buď je preveliký optimista, alebo potrebuje návštevu špecializovaného lekára. Napríklad také hotely už teraz vedia, že budú zatvorené minimálne do začiatku mája tohto roku. Čo je o dobrý mesiac viac, ako sú teraz uvedené dva týždne od vlády. Ak sa nemýlim, v takej Číne sú zatvorení na niektorých miestach ešte stále a to už nejaký ten čas od vypuknutia epidémie ubehol. Nie, ľudia, teraz vážne... Veľmi by som si prial, aby táto izolácia trvala čo najkratšie, ale neverím, že to bude spomínaných 14 dní. Prinajlepšom odhadujem mesiac, prinajhoršom viac mesiacov. A pár mesiacov byť zatvorení a bez normálneho prijmu, to smeruje k môjmu ďalšiemu bodu...

Finančná kríza

Nemusíte byť extra chytrý, alebo veštec, aby ste si to všetko spočítali. Veľa malých spoločností zanikne, veľmi veľa sa ocitne na okraji prežitia. Čo tam po firmách, ale ľudia, ktorí tam pracovali budú v horšom prípade bez práce. A to už dôležité je! Lebo nikoho v tomto štáte nezaujíma, že kvôli korona vírusu ste prišli o robotu, platiť musíte stále rovnako. A teraz nazrime do možnej budúcnosti:

Ľudia ostanú doma bez práce dlhšiu dobu, v lepších prípadoch s nejakým percentom mzdy. Platiť ale treba stále všetko ako keby korona neexistovala. Takže matematika hovorí, že náklady ostávajú, príjem sa znižuje. Ak zvážime to, že ceny potravín (napríklad takého mäsa) išli podstatne hore, tak rovnica hovorí, že náklady rastú, príjem sa znižuje. Čo myslíte, kam toto celé bude smerovať?

Záverom

Nehnevajte sa na mňa za vyššie uvedené riadky. Nie som negatívne naladený človek, skôr sa snažím vidieť veci realisticky. Už vôbec nechcem šíriť paniku, ale z môjho pohľadu ak nezačne štát robiť efektívne opatrenia a to hlavne finančného charakteru, sú vidiny na to, že to bezproblémovo prežijeme mizivé. Je správne zavrieť miesta, aby sa ľudia nezhromažďovali, aby sa vírus nešíril, len tí hore akosi zabudli, že niektorí žijú od výplaty k výplate. A to je aktuálne životne dôležitý faktor pre tých, ktorých sa to týka!