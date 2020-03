A máme po voľbách...

Slovensko sa prebudilo do pochmúrneho a zamračeného dňa. Pozitívne však je, že počasie nad našou krajinou nemá žiadny vplyv na zmeny, ktoré sa udiali v politike...

Slovensko sa prebudilo do pochmúrneho a zamračeného dňa. Pozitívne však je, že počasie nad našou krajinou nemá žiadny vplyv na zmeny, ktoré sa udiali v politike... Tak a je to tu! Voľby sú za nami, vtipy o politikoch a stranách na dlhší čas utíchnu a výsledky sú jasné a jednoznačné. Nedá mi to a pozriem sa svojimi očami na celé parlamentné voľby.

Myslím, že ľudia v našej krajine rozhodli jasným slovom. 25 percent, ktoré dostala strana OĽANO je jednoznačný signál a nedá sa spochybňovať. Musím uznať, že aj pre mňa to bol šok, ale Matovič so svojou stranou posledné dva mesiace aktívne zamakal a výsledok sa mu určite oplatil. Trošku ma prekvapila tá jeho zmena z politického "šaša" na konzervatívneho politika, ktorým je dnes. Matoviča som vnímal len ako človeka vyťahujúceho kauzy, ktorý útočil na vládu a snažil sa vyťahovať všetky kauzy, niekedy aj cez čiaru slušnosti. Teraz pozerám na slušného politika v obleku, ktorý zmenil svoj štýl a vyjadrovanie a neviem, čo mám od toho čakať. Čak ukáže všetko...

Druhý skončil SMER. Pre nich to je síce negatívna správa, no po posledných kauzách si myslím, že dosiahli dobrý výsledok. Ešte chvíľu aktívny premiér doplatil na to, že ho pred voľbami bolo vidieť len málo a celá ich kampaň mi prišla iba útočná a slabá. Z celej tej predvolebnej kampane SMERu mám pocit, že už dávno kapitulovali a do týchto volieb išli unavení, strhaní a s nechuťou ďalej vládnuť. Tak to aj vyzeralo a SMER dostal facku od voličov. Teraz budú mať v opozícii čas si oddýchnuť a načerpať nové sily, prípadne to pomaly ale isto ukončiť. Aj tak si myslím, že vzhľadom na všetko to, čo vyplávalo pred volbami je výsledok volieb pre túto stranu úspech.

Boris Kollár, to je však iná kategória. Sympatický podnikateľ s mnohopočetnou rodinou a sľubom stavať byty to dotiahol vysoko. Niet sa čomu diviť, program dobrý, kampaň skvelá a k tomu žiadne priame útoky na konkurenciu. Boris to so svojou stranou dotiahol na krásne tretie miesto a myslím si, že zaslúžene. Otázkou však ostáva, čo zo svojich sľubov dodrží a či práve svojou tvrdohlavosťou a priamosťou budúcu vládu nepoloží...

Štvrtá strana je ĽSNS alebo ak chcete, Kotlebovci. Podľa pôvodných odhadov mali mať oveľa viac percent, no dosiahli prakticky rovnaký výsledok ako pred štyrmi rokmi. Práve Kotlebova strana mala našliapnuté na obrovský úspech, čo tesne pred voľbami spustilo asi najväčšiu antikampaň, ktorú som kedy videl. Dokonca oveľa väčšiu ako proti SMERu. Z môjho pohľadu ale Kotlebovi uškodilo viac nepísané spojenectvo so smerákmi, než akákoľvek antikampaň. Treba podotknúť, že na útoky je táto strana zvyknutá, no skôr ich potopilo to, že ľudia si ich začali spájať so SMERom. Aj tak si myslím, že byť štvrtá najsilnejšia strana je úspech a ja som zvedavý, čo nám v najbližších štyroch rokoch predvedie.

Tu spravím menší sek a zvyšné strany nejako zhrniem do jedného odseku. Sulíkova SaS je pomaličky na ústupe a oproti minulému roku utrpeli značný pokles. Myslím, že ak nedôjde v tejto strane k nejakej obrovskej zmene, tak bude na ústupe stále viac a viac. Prekvapením pre mňa boli čísla PS/SPOLU a za mňa osobne si za to môžu sami. Pár mesiacov pred voľbami sa Truban označoval ako nový premér a dnes vidím, že ho zničilo vlastné ego. Taktiež bojovať s extrémizmom spôsobom, že budem rušiť mítingy ĽSNS prípadne hádzať kamene na zhromaždeniach, to asi nebolo to, čo ľudia vyžadovali. Začali dobre, pokazili si to v závere a s veškerou úctou k ich voličom, tak im treba. PS/SPOLU sú jasným príkladom toho, že silné slová a ego voľby nevyhráva. Poďme ďalej, Za ľudí... Ja osobne nemám Kisku rád a nie je mi sympatický, ale skúsim sa odosobniť. Kiskovci tvrdia, že mali proti sebe obrovskú antikampaň, no pravdou je skôr to, že podobne ako PS/SPOLU, aj Kiska si veril natoľko, že pomaly rozdeľoval ministerstvá. A takýto postup bez sebareflexie taktiež nevyhráva. Kiska sa síce do parlamentu dostal, no myslím si, že očakávali silnejší výsledok a nie je sa čím chváliť. Posledné spomeniem KDH, Vlasť, SNS a bugárovcov. Bugárovci sa prakticky pochovali sami po voľbách v roku 2016 spolu s SNS. Myslím, že ak pozerali triezvo, nemohli čakať iný výsledok. Pišta Harabin a jeho Vlasť nabehol s očierňovaním hádam každého konkurenta, no to od človeka verejne známeho desiatky rokov nemôže stačiť. A KDH? Kresťanskú stranu podľa mňa zadupal práve ich predseda Hlina svojimi nie zrovna slušnými útokmi a vystúpeniami.

Veľmi som zvedaví, čo nás následovné štyri roky čaká. Pravdepodobne to ale bude iná pesnička, ako hrala posledných 12 rokov. Nechajme sa prekvapiť a dúfajme, že to bude pozitívne...