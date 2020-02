Hádate sa kvôli volbám? Ale no tak...

Voľby sa blížia a na Slovensku je väčšia hystéria ako pri majstrovstvách sveta v hokeji, keď naši postúpili do finále. Stretávam sa s ľuďmi, počúvam názory a akosi sa začínam strácať. Chápem, že voľby sú dôležitá vec, ale ...

Voľby sa blížia a na Slovensku je väčšia hystéria ako pri majstrovstvách sveta v hokeji, keď naši postúpili do finále. Stretávam sa s ľuďmi, počúvam názory a akosi sa začínam strácať. Chápem, že voľby sú dôležitá vec, ale aby sa kvôli tomu každé štyri roky ľudia rozhádali, to mi príde trošku prehnané...

Kto je ten správny/nesprávny?

Prichádza otázka dňa, či dokonca roka - koho mám voliť? Ak očakávate v tomto článku odpoveď na túto otázku, určite vás sklamem. Prečo? Lebo prakticky mi je úplne jedno, koho budete VY voliť.

Aby ste ma nechápali zle, ja som názoru, že existuje určitý druh demokracie, aj keď už pomaly vymiera. Inými slovami by som to zhrnul do známej frázy "ži a nechaj žiť", alebo ak chcete "voľ a nechaj voliť". Každý si volí svojho zástupcu sám podľa svojho presvedčenia a zbytočné hádky a presviedčania iných o svojich názoroch sú v tomto prípade bezpredmetné. Na Slovensku pred každými voľbami platí, že ak sa nejaká strana páči mne, ale nepáči sa tebe, budem sa hneď snažiť ti nanútiť môj názor aj za cenu hádky alebo urážok. A to len mne príde divné, že vlastne prečo?

Kauzy a iné voloviny...

Samozrejme, niektoré strany majú za sebou rôzne kauzy a prepadáky. A ktoré náhodou nemajú, alebo ich majú málo, útočia na seba inak. Zoberme si ako príklad dve proti sebe stojace strany - ĽSNS a PS/SPOLU. Kotlebovci sú už xyz rokov označovaní ako fašisti a stále počúvam ako majú útočné názory, obmedzujú ľudí, diskriminujú atď... Tak príde nová strana PS/SPOLU, ktorí sa vrhli do boja proti nim. A bojujú s nimi tak, že (podľa médii) do nich hádžu kamene, narúšajú ich stretnutia a vlastne celkom útočným spôsobom ukazujú svoju silu. Tu prichádza otázka - kto koho obmedzuje a diskriminuje?

SMER má za sebou mnohé kauzy, proti nemu stojí napríklad taká strana ZA ĽUDÍ, ktorej hlavný predstavitel tiež nie je svätý. Matovičovi vyčítajú stretnutia s Kočnerom, ale Sulík s ním obedovať mohol...

Jednoducho pochopte, že v tej politike asi nikto svätý nie je. A ak náhodou je, tak ho nikto voliť nebude, lebo sa o ňom nevie, keďže pre média nebol zaujímavý. Čím viac má strana káuz, tým viac je v povedomí voličov, lebo je nonstop vo všetkých médiach, facebookoch a podobne.

Otvorte už prosím oči

No tááák ľudia... Ja osobne nemám rád škatuľkovanie a to, že je niekto v ružovej košeli z neho ešte nerobí homosexuála. Doba pokročila a už by sme nemali jednať ako pred 30 rokmi. Už je čas si uvedomiť, že to, že sa pohádate s polovičkou rodiny ich volebný názor nezmení. A tie hádky a rozpory za to proste nestoja. Ak niekto chce voliť napríklad SMER, neznamená to, že je to horší človek, ako bol pred voľbami...

Tak prosím ešte pár dní vydržte a prestante riešiť to, že vaša babka chce voliť niekoho iného ako vy. Proste vidí tento svet inak a tak si chce svoj názor vyjadriť inak ako vy. Má na to právo a to, že sa jej názor nestotožňuje s vašim z nej ešte nerobí horšiu osobu. Jedno je ale isté, voliť by mal každý, kto chce niečo zmeniť. Pre mňa naďalej platí, že kto nevolí, nemôže sa ďalšie štyri roky sťažovať :-)