Korona vírus alebo udržujte paniku!

Aj keby ste žili v malinkej dedinke na konci sveta, koronavirus by vás v tejto dobe určite dostihol. Aby som bol presný, nie tak samotný vírus ako tá propaganda okolo neho. Napríklad, keby mal korona vírus politickú stranu, mal...

Aj keby ste žili v malinkej dedinke na konci sveta, koronavirus by vás v tejto dobe určite dostihol. Aby som bol presný, nie tak samotný vírus ako tá propaganda okolo neho. Napríklad, keby mal korona vírus politickú stranu, mal by väčšiu reklamu ako má momentálne väčšina politických strán. A to myslím všetkých dokopy! Táto davová psychóza drtí celé Slovensko a ak o tomto fenoméne nepočujem denne aspoň 6-krát, tak ani raz. Je ale naozaj taký nebezpečný?

Samozrejme, je to "moderný" vírus, ktorý reálne zabíja ľudí, to je fakt. Avšak chorobe podľahne okolo 3% nakazených, čo je obrovské čislo. Pre informáciu, to je zhruba taká istá pravdepodobnosť, že vás zrazí auto. Aj tak desivé, ale kvôli panike z toho, že vás zrazí auto ľudia toľko neblbnú. Podľa poisťovní máte dokonca 3% šancu, že umriete ako 65 ročný, no ani kvôli tomuto sa panika nerobí. Alebo sa radšej držte ďalej od všetkých, čo majú 65 rokov, lebo "čo ak by náhodou".

Davová psychóza ale pokračuje a ľudia sa pýtajú, či je bezpečné objednávať si tovar cez aliexpres alebo wish, prípadne iné podobné čínske stránky. Samozrejme, že nie je! Z každého balíku, ktorý si objednáte totiž vyskočí malý aziat, ktorý na vás kýchne korona vírus a následne sa rozplynie vo vzduchu. Príde vám to ako hlúposť? Nebudem vám klamať, mne príde ako rovnaká hlúposť už tá prvotná otázka...

Nesmieme zabudnúť na reklamy v televízii, ktoré hovoria jednoznačne "dajte sa zaočkovať!". Ono by to bolo logické, ak ale zvážime fakt, že na tento vírus ešte neexistuje liek, čím vás to vlastne budú očkovať? Liekom proti chrípke? Ó áno, aj to by bolo vhodné, veď aspoň niečo. Ak by ste ale pozorne sledovali noviny v minulosti, zistili by ste, že práve u nás vakcíny proti chrípke akosi chýbali a neplánovali sa tak skoro dodať. Takže hor sa k lekárom, nech vás zaočkujú napríklad proti tetanusu, lebo to vám na korona vírus určite pomôže. Alebo nakupujte rúšky na ústa, ktoré sú v konečnom dôsledku taká istá ochrana pred vírusom, ako keď vás jablkový kompót ochráni pred neplánovaným otehotnením.

Prosím, ľudia, neblbnite! A hlavne nevytvárajte zbytočnú paniku tam, kde ju netreba. Veď to naše Slovensko je také malé, že ak by sem ten vírus aj chcel prísť, tak nás v Európe nenájde. A navyše, treba myslieť na to, že vírus je z Číny a teda dlho nevydrží :-)